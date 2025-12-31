Россиянин с фамилией Буданов попал в плен и перешел на сторону Украины

Российский военнослужащий из Костромы Никита Буданов подписал контракт с Минобороны России и поехал на войну. Впрочем, 18-летний боец попал в плен, после чего решил стать на сторону Украины.

Солдат вступил в Легион "Свобода России". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью, предоставленное проекту "Хочу жить".

Что рассказал о себе Никита Буданов?

Военнослужащий с позывным "Horse" рассказал, что не знает истории своей фамилии. Впрочем, он признался, что знает о своем тезке, Кирилле Буданове.

По его словам, все удивлялись, услышав его фамилию. В то же время сделать из него себе позывной он не захотел.

Я просто не думал, что вообще заслужил такую фамилию величественную носить,

– поделился солдат.

Отвечая на вопрос журналистки, Никита рассказал, что его отец Сергей воевал в Чечне, а также работал в милиции. Именно он занимался воспитанием парня и хотел, по словам парня, вложить в него те же ценности.

Скажем так, он настоящий патриот. Что-то вроде патриотизма,

– охарактеризовал Никита Буданов отца.

Сам 18-летний военнослужащий интересовался политикой, знал он и о Легионе "Свобода России".

