Подробнее, что рассказывают россияне в плену и какое на самом деле их положение в армии рассказал в интервью для 24 Канала начальник штаба первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий.
Какая тактика у россиян?
В начале осени начали появляться сообщения о проникновении российских военных в город Покровск небольшими группами. Сначала речь шла о нескольких десятках человек, впоследствии – уже о более сотни, а дальше – более 150.
Шаг за шагом, противник наращивал свое присутствие, продвигаясь малыми пехотными группами. На видео с беспилотников украинских бригад часто видно только двух – трех россиян, которые перебегают по полю. Однако на самом деле такая тактика представляет серьезную опасность для украинских защитников и требует значительных ресурсов – вооружения, техники и подготовленных военных, чтобы эффективно ей противодействовать.
Как объясняет Олег Лотоцкий, продвижение малыми группами – это способ создать иллюзию контроля над определенным участком. Цель – психологическое давление, чтобы украинская сторона почувствовала, будто враг уже "закрепился".
На самом деле это не всегда соответствует реальной ситуации на поле боя.
На нашем направлении мы к этому относимся спокойно, когда они прорываются и принимаем правильное решение. То есть уничтожаем уже другое подразделение, а не то, что стоит на переднем крае,
– добавил военный.
По его словам, такая тактика имеет прежде всего психологический эффект как на украинских военных, так и на самих россиян, которые непосредственно участвуют в столкновениях.
Что говорят пленные россияне?
Говоря о пленных, Лотоцкий отмечает, что украинские силы обороны регулярно общаются с теми, кого удается взять в плен. И почти все они рассказывают одинаковые вещи: их должным образом не инструктируют, не объясняют реальную обстановку и не ставят четких задач.
А рассказывают с их стороны, что "все хорошо, ты зайдешь, поможешь своим собратьям, занесешь", а реально он идет вглубь или на передний край наш. Они не рассказывают о негативе. Они только положительно их, можно сказать, инструктируют и отправляют,
– рассказал боец.
По его словам, много пленных признаются, что не знали, идут ли они в штурм, или должны держать оборону. Им просто приказывают перейти и "сидеть".
Поэтому они в отчаянии,
– добавил Лотоцкий.
Из-за этого россияне дезориентированы и не понимают, как действовать, что и приводит к их ошибкам и потерям.
Интересно, что бойцы 63-й отдельной механизированной бригады успешно взяли в плен двух российских оккупантов, притворившись сами россиянами. Их русский язык был настолько совершенна, что враги не разоблачили хитростей, открыли им доступ, и после этого украинские военные затянули их в закрытое пространство, где уже раскрыли свою истинную идентичность и взяли под контроль; среди пленных был и молодой парень 2007 года рождения, который сначала боялся из-за слухов о якобы жестоком обращении, но потом признал, что украинцы относятся к ним хорошо.
Российские военные все чаще жалуются на условия содержания
- Российские военнопленные записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором спрашивают, почему их не обменивают, несмотря на достигнутые договоренности об обмене "всех на всех" и заявляют, что терпение уже иссякло. Среди тех, кто обратился: тяжелораненые, больные и молодые солдаты, которые надеются, что Путин во время ежегодной "прямой линии" ответит на их вопросы.
- Среди россиян, которые выходят на контакт с украинской стороной или оказываются в плену, есть очень показательная категория – это "обиженные на командиров": люди, которых бросили в штурмы без объяснений, где из сотни выжили единицы, а те, кто выжил и лежит в госпиталях тяжелораненым. Именно такие россияне нередко добровольно передают информацию о расположении блиндажей, штабов и командиров, иногда даже без финансовой мотивации, потому что чувствуют предательство, разочарование и ненависть к собственному руководству.
- Двое северокорейских военнопленных, которых Украина взяла во время боевых действий, в своем обращении через документальный фильм просят не возвращать их обратно в Северную Корею, а передать Южной Корее, поскольку, по данным южнокорейской разведки, солдатам в КНДР часто приказывают накладывать на себя руки, чтобы избежать плена, и они не хотят возвращаться в условия, где за это могут ждать серьезные последствия.