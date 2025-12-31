Солдат вступил в Легион "Свобода России". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью, предоставленное проекту "Хочу жить".
Что рассказал о себе Никита Буданов?
Военнослужащий с позывным "Horse" рассказал, что не знает истории своей фамилии. Впрочем, он признался, что знает о своем тезке, Кирилле Буданове.
По его словам, все удивлялись, услышав его фамилию. В то же время сделать из него себе позывной он не захотел.
Я просто не думал, что вообще заслужил такую фамилию величественную носить,
– поделился солдат.
Отвечая на вопрос журналистки, Никита рассказал, что его отец Сергей воевал в Чечне, а также работал в милиции. Именно он занимался воспитанием парня и хотел, по словам парня, вложить в него те же ценности.
Скажем так, он настоящий патриот. Что-то вроде патриотизма,
– охарактеризовал Никита Буданов отца.
Сам 18-летний военнослужащий интересовался политикой, знал он и о Легионе "Свобода России".
В интервью для 24 Канала начальник штаба первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий рассказал, что многие российские военнопленные в разговорах признаются, что командование не дает им понятных приказов, из-за чего они чувствуют себя полностью дезориентированными. Некоторые из них, разочарованы действиями своих офицеров, даже сам передает украинской стороне ценную информацию.
Кроме того, в недавних обращениях пленные россияне прямо спрашивают у Владимира Путина, почему их до сих пор не обменивают, несмотря на ранее достигнутые договоренности об обмене "всех на всех".