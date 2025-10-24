У Росії не має бути жодних варіантів, окрім як закінчити війну, – Зеленський

Володимир Зеленський закликав партнерів тиснути на Росію. За словами українського лідера, у країни-агресорки не має бути інших варіантів, окрім як закінчити бойові дії проти нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування з журналістами 24 жовтня.

Як можна змусити Росію закінчити війну проти України?

Володимир Зеленський наголосив, що партнери повинні здійснювати ключові форми тиску на Росію, тобто посилення санкцій та далекобійних спроможностей України, а також політичний тиск, притягнення до відповідальності за воєнні злочини, а також реальні дії щодо російських активів.

Сьогодні ми всі (лідери Коаліції охочих – 24 Канал) погодилися, санкції, які б'ють російській нафті, нафтовій інфраструктурі та компаніях, це великий крок. І я дякую президенту Трампу та всім нашим партнерам, які втілюють це в життя

– сказав український лідер.

Водночас глава держави зауважив, що тиск повинен застосовуватися не лише проти "Роснєфті" та "Лукойлу", але й проти всіх російських нафтових компаній, таких як "Сургутнафтогаз" та інших. Також під санкції має потрапити тіньовий флот Росії та російські нафтові термінали.

До речі, ексміністр закордонних справ України та дипломат Володимир Огризко заявляв в етері 24 Каналу, що радіти рішенню президента США стосовно санкції проти російських нафтових компаній зарано. Адже йдеться про Дональда Трампа, який зазвичай чинить так, як відчуває у політиці.

Окрім того, Зеленський підкреслив, що Україна продовжує вести власну кампанію тиску на Росію далекобійними дронами та ракетами, б'ючи по нафтовому сектору країни-агресорки, завдаючи Путіну втрат, щоб той погодився на дипломатію та закінчення війни.

"У Росії не має бути жодних інших варіантів, окрім як закінчити війну та повернути мир до нашої країни", – зауважив український лідер.

Як ще партнери можуть допомогти Україні?

Володимир Зеленський також сказав, що партнери з Коаліції охочих підтвердили, що у 2026 році вони продовжуватимуть підтримувати Україну, особливо надаючи фінансову підтримку, яка є надзвичайно важливою.

Президент України заявив, що Росія здійснює кампанію терору проти нашої енергетичної системи, щоб "зробити зимовий холод інструментом тортур і тиску на Україну, наш народ і нашу оборону".

Мета – зламати нас, саме тому наша оборона означає все, що дійсно зупиняє Росію від вбивств, руйнувань і тероризму,

– заявив глава держави.

