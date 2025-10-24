Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування з журналістами 24 жовтня.

Як можна змусити Росію закінчити війну проти України?

Володимир Зеленський наголосив, що партнери повинні здійснювати ключові форми тиску на Росію, тобто посилення санкцій та далекобійних спроможностей України, а також політичний тиск, притягнення до відповідальності за воєнні злочини, а також реальні дії щодо російських активів.

Сьогодні ми всі (лідери Коаліції охочих – 24 Канал) погодилися, санкції, які б'ють російській нафті, нафтовій інфраструктурі та компаніях, це великий крок. І я дякую президенту Трампу та всім нашим партнерам, які втілюють це в життя

– сказав український лідер.