Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время общения с журналистами 24 октября.

Как можно заставить Россию закончить войну против Украины?

Владимир Зеленский отметил, что партнеры должны осуществлять ключевые формы давления на Россию, то есть усиление санкций и дальнобойных возможностей Украины, а также политическое давление, привлечение к ответственности за военные преступления, а также реальные действия в отношении российских активов.

Сегодня мы все (лидеры Коалиции желающих – 24 Канал) согласились, санкции, которые бьют по российской нефти, нефтяной инфраструктуре и компаниям, это большой шаг. И я благодарю президента Трампа и всех наших партнеров, которые воплощают это в жизнь

– сказал украинский лидер.

В то же время глава государства отметил, что давление должно применяться не только против "Роснефти" и "Лукойла", но и против всех российских нефтяных компаний, таких как "Сургутнефтегаз" и других. Также под санкции должен попасть теневой флот России и российские нефтяные терминалы.

Кстати, экс-министр иностранных дел Украины и дипломат Владимир Огрызко заявлял в эфире 24 Канала, что радоваться решению президента США относительно санкций против российских нефтяных компаний рано. Ведь речь идет о Дональде Трампе, который обычно поступает так, как чувствует в политике.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает вести собственную кампанию давления на Россию дальнобойными дронами и ракетами, ударяя по нефтяному сектору страны-агрессора, нанося Путину потерь, чтобы тот согласился на дипломатию и окончание войны.

"У России не должно быть никаких других вариантов, кроме как закончить войну и вернуть мир в нашу страну", – отметил украинский лидер.

Как еще партнеры могут помочь Украине?

Владимир Зеленский также сказал, что партнеры из Коалиции желающих подтвердили, что в 2026 году они будут продолжать поддерживать Украину, особенно предоставляя финансовую поддержку, которая является чрезвычайно важной.

Президент Украины заявил, что Россия осуществляет кампанию террора против нашей энергетической системы, чтобы "сделать зимний холод инструментом пыток и давления на Украину, наш народ и нашу оборону".

Цель – сломать нас, именно поэтому наша оборона означает все, что действительно останавливает Россию от убийств, разрушений и терроризма,

– заявил глава государства.

