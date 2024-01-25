Злобна помста: у Росії збираються відбирати квартири за "фейки" про армію

В Росії в першому читанні ухвалили законопроєкт, який дозволить відбирати майно за "фейки" про російську армію. Цією ініціативою Кремль прагне те так заробити на майні "зрадників", як втолити свою ненависть.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що це рішення є передовсім помстою тим противникам режиму Владіміра Путіна, які виїхали за кордон.

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Навіщо Кремлю майно незгодних з діями режиму

Найкраще ініціативу щодо конфіскації майна за "злочини" проти Росії пояснив колишній кегебіст, а нині – депутат російської Думи Андрєй Луганов. У своїй промові на захист цього законопроєкту він пообіцяв, що критики Росії "здохнуть, як собаки".

"Що можна взяти з людей, які перебувають під слідством або засуджені? Головним чином, (цей законопроєкт – 24 Канал) є спробою "дістати" в якийсь спосіб російських емігрантів", – припустив Яковенко.

Сама думка про те, що російський громадянин може жити у вільній країні та, на відміну від інших, наважився сказати правду про війну в Україні, не дає спокою пропутінським депутатам. Тому задля того, щоб помститися таким критикам режиму, Росія відбиратиме у них квартири.

"Якоюсь мірою ця (законодавча ініціатива – 24 Канал) є спробою злобної помсти. Ніхто не розбагатіє на (отриманні якогось майна критиків війни – 24 Канал). Їх (російських депутатів – 24 Канал) значно більше турбує помста тим, хто поїхав і налагодив нормальне життя (за кордоном – 24 Канал)", – впевнений російський опозиціонер.

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