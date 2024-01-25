Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що і протести в Башкирії, і протести в Бурятії були досить непередбачуваними. Всі вони сталися на національному підґрунті.
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Це – антиколоніальні протести
Як вважає Романова, і в Якутії, і в Бурятії відбувалися національні та антиколоніальні протести. Це досить серйозно, адже в перспективі може вдарити по Москві.
Є Якутія, яка хоче національну державу. Є Бурятія, яка також цього хоче. Тут вже можуть скоро зачепитися і різні бюджетні механізми. Якутія – газовидобувна і алмазовидобувна. Башкирія – нафтовидобувна. Вони заробляють гроші для ситих Москви і Санкт-Петербурга. Всі це бачать. Податки йдуть до федерального центру, а їм залишаються крихти,
– сказала Романова.
Не дарма під час протестів в Башкирії лунали звернення до окупантів, щоб вони йшли з України і почали захищати власну землю. Тому можна зробити припущення, що з часом такі мітинги можуть привести до більш рішучих дій протестувальників на території Росії.
Ситуація в Росії: коротко
- 24 січня мешканці Якутії вийшли на мітинги. Вони обурилися через те, що уродженець Таджикистану вбив їхнього земляка. Місцевий глава регіону скаржився на провокаторів, через яких буцімто почалися мітинги. Згодом люди добровільно розійшлися.
- 15 січня протести відбували у Башкирії. Там в одному з міст кілька тисяч людей вийшли на мітинги через арешт одного з місцевих активістів.
- Станом на 25 січня Росія втратила понад 379 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 6257 танків, 11621 бойових броньованих машин, 9067 артилерійських систем, 972 РСЗВ тощо.