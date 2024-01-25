Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что и протесты в Башкирии, и протесты в Бурятии были достаточно непредсказуемыми. Все они произошли на национальной основе.

Смотрите также "Легкие санитарные потери": какова на самом деле для России ситуация на левобережье Херсонщины

Это – антиколониальные протесты

Как считает Романова, и в Якутии, и в Бурятии происходили национальные и антиколониальные протесты. Это очень серьезно, ведь в перспективе может ударить по Москве.

Есть Якутия, желающая национальное государство. Есть Бурятия, которая тоже этого хочет. Здесь уже могут скоро зацепиться и разные бюджетные механизмы. Якутия – газодобывающая и алмазодобывающая. Башкирия – нефтедобывающая. Они зарабатывают деньги для сытых Москвы и Санкт-Петербурга. Все это видят. Налоги идут в федеральный центр, а им остаются крошки,

– сказала Романова.

Не зря во время протестов в Башкирии звучали обращения к оккупантам, чтобы они уходили из Украины и стали защищать собственную землю. Поэтому можно предположить, что со временем такие митинги могут привести к более решительным действиям протестующих на территории России.

Ситуация в России: коротко