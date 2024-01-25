Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что и протесты в Башкирии, и протесты в Бурятии были достаточно непредсказуемыми. Все они произошли на национальной основе.
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Это – антиколониальные протесты
Как считает Романова, и в Якутии, и в Бурятии происходили национальные и антиколониальные протесты. Это очень серьезно, ведь в перспективе может ударить по Москве.
Есть Якутия, желающая национальное государство. Есть Бурятия, которая тоже этого хочет. Здесь уже могут скоро зацепиться и разные бюджетные механизмы. Якутия – газодобывающая и алмазодобывающая. Башкирия – нефтедобывающая. Они зарабатывают деньги для сытых Москвы и Санкт-Петербурга. Все это видят. Налоги идут в федеральный центр, а им остаются крошки,
– сказала Романова.
Не зря во время протестов в Башкирии звучали обращения к оккупантам, чтобы они уходили из Украины и стали защищать собственную землю. Поэтому можно предположить, что со временем такие митинги могут привести к более решительным действиям протестующих на территории России.
Ситуация в России: коротко
- 24 января жители Якутии вышли на митинги. Они возмутились тем, что уроженец Таджикистана убил их земляка. Местный глава региона жаловался на провокаторов, из-за которых якобы начались митинги. Потом люди добровольно разошлись.
- 15 января протесты проходили в Башкирии. Там в одном из городов несколько тысяч человек вышли на митинги из-за ареста одного из местных активистов.
- По состоянию на 25 января Россия потеряла более 379 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 6257 танков, 11621 боевых бронированных машин, 9067 артиллерийских систем, 972 РСЗО и т.д.