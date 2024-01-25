Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що це рішення є передовсім помстою тим противникам режиму Владіміра Путіна, які виїхали за кордон.

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Навіщо Кремлю майно незгодних з діями режиму

Найкраще ініціативу щодо конфіскації майна за "злочини" проти Росії пояснив колишній кегебіст, а нині – депутат російської Думи Андрєй Луганов. У своїй промові на захист цього законопроєкту він пообіцяв, що критики Росії "здохнуть, як собаки".

"Що можна взяти з людей, які перебувають під слідством або засуджені? Головним чином, (цей законопроєкт – 24 Канал) є спробою "дістати" в якийсь спосіб російських емігрантів", – припустив Яковенко.

Сама думка про те, що російський громадянин може жити у вільній країні та, на відміну від інших, наважився сказати правду про війну в Україні, не дає спокою пропутінським депутатам. Тому задля того, щоб помститися таким критикам режиму, Росія відбиратиме у них квартири.

"Якоюсь мірою ця (законодавча ініціатива – 24 Канал) є спробою злобної помсти. Ніхто не розбагатіє на (отриманні якогось майна критиків війни – 24 Канал). Їх (російських депутатів – 24 Канал) значно більше турбує помста тим, хто поїхав і налагодив нормальне життя (за кордоном – 24 Канал)", – впевнений російський опозиціонер.

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