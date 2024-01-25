Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що це рішення є передовсім помстою тим противникам режиму Владіміра Путіна, які виїхали за кордон.
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Навіщо Кремлю майно незгодних з діями режиму
Найкраще ініціативу щодо конфіскації майна за "злочини" проти Росії пояснив колишній кегебіст, а нині – депутат російської Думи Андрєй Луганов. У своїй промові на захист цього законопроєкту він пообіцяв, що критики Росії "здохнуть, як собаки".
"Що можна взяти з людей, які перебувають під слідством або засуджені? Головним чином, (цей законопроєкт – 24 Канал) є спробою "дістати" в якийсь спосіб російських емігрантів", – припустив Яковенко.
Сама думка про те, що російський громадянин може жити у вільній країні та, на відміну від інших, наважився сказати правду про війну в Україні, не дає спокою пропутінським депутатам. Тому задля того, щоб помститися таким критикам режиму, Росія відбиратиме у них квартири.
"Якоюсь мірою ця (законодавча ініціатива – 24 Канал) є спробою злобної помсти. Ніхто не розбагатіє на (отриманні якогось майна критиків війни – 24 Канал). Їх (російських депутатів – 24 Канал) значно більше турбує помста тим, хто поїхав і налагодив нормальне життя (за кордоном – 24 Канал)", – впевнений російський опозиціонер.
Що відбувається в Росії: останні новини
- Росія продовжує втрачати свою авіацію, в тому числі – важливі транспортні та командні літаки, яких агресор має не так багато. ДО сенсаційної втрати радіолокаційного літака А-50 24 січня додалося й знищення транспортника Іл-76. Щоправда, подробиці збиття останнього поки що достеменно не відомі.
- Водночас протягом січня 2024 року регіони Росії охопили протести. Спочатку спалахнув Башкортостан, де активіста, що боровся за надра своєї республіки засудили на 4 роки ув'язнення, а потім Кремлю так само довелося силоміць подавлювати протести в Якутії.
- Тим часом у прифронтових регіонах Росії ударні БПЛА продовжують знищувати стратегічні об'єкти країни-агресора. Так, протягом короткого проміжку часу у вогні опинилися нафтопереробні заводи в Туапсе та Клинцях, завод із виробництва ЗРК в Тулі, а також – у нафтовий термінал в Усть-Лузі поблизу Санкт-Петербургу, пожежу на якому не могли загасити декілька днів.