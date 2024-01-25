Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он убежден, что это решение является прежде всего местью тем противникам режима Владимира Путина, которые выехали за границу.

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Зачем Кремлю имущество несогласных с действиями режима

Лучше всего инициативу о конфискации имущества за "преступления" против России объяснил бывший кэгэбист, а ныне – депутат российской Думы Андрей Луганов. В своей речи в защиту этого законопроекта он пообещал, что критики России "сдохнут, как собаки".

"Что можно взять с людей, которые находятся под следствием или осуждены? Главным образом, (этот законопроект – 24 Канал) является попыткой "достать" каким-то образом российских эмигрантов", – предположил Яковенко.

Сама мысль о том, что российский гражданин может жить в свободной стране и, в отличие от других, решился сказать правду о войне в Украине, не дает покоя пропутинским депутатам. Поэтому для того, чтобы отомстить таким критикам режима, Россия будет отбирать у них квартиры.

"В какой-то степени эта (законодательная инициатива – 24 Канал) является попыткой злобной мести. Никто не разбогатеет на (получении имущества критиков войны – 24 Канал). Их (российских депутатов – 24 Канал) значительно больше беспокоит месть тем, кто уехал и наладил нормальную жизнь (за границей – 24 Канал)", – уверен российский оппозиционер.

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