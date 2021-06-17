Суто комерційний проєкт, – у Росії відреагували на умову України щодо "Північного потоку-2"

У Кремлі стверджують, нібито вимоги України щодо запуску "Північного потоку-2" суперечать принципам ринкової економіки. Хоча умовою Києва була деокупація українських територій – Криму та Донбасу.

Мовляв, у проєкті газопроводу закладена вигода, а не політика. Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

До речі Кандидат в канцлери Німеччини зробив різку заяву щодо "Північного потоку-2" та України

У Кремлі стверджують про "суто комерційний проєкт"

Захарова сказала, нібито висунення Україною якихось умов запуску, експлуатації газопроводу, крім правових норм, просто суперечить загальновизнаним ринковим принципам. Вона переконує, що буцімто газопровід є суто комерційним проєктом.

Я хотіла б нагадати і пану Кулебі, і взагалі київському режиму, що це комерційний проєкт, який вигідний тим країнам і тим партнерам, які в ньому беруть участь,

– заявила Захарова.

Що говорив Кулеба