Суто комерційний проєкт, – у Росії відреагували на умову України щодо "Північного потоку-2"

У Кремлі стверджують, нібито вимоги України щодо запуску "Північного потоку-2" суперечать принципам ринкової економіки. Хоча умовою Києва була деокупація українських територій – Криму та Донбасу.
Мовляв, у проєкті газопроводу закладена вигода, а не політика. Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.
До речі Кандидат в канцлери Німеччини зробив різку заяву щодо "Північного потоку-2" та України
У Кремлі стверджують про "суто комерційний проєкт"
Захарова сказала, нібито висунення Україною якихось умов запуску, експлуатації газопроводу, крім правових норм, просто суперечить загальновизнаним ринковим принципам. Вона переконує, що буцімто газопровід є суто комерційним проєктом.
Я хотіла б нагадати і пану Кулебі, і взагалі київському режиму, що це комерційний проєкт, який вигідний тим країнам і тим партнерам, які в ньому беруть участь,
– заявила Захарова.
Що говорив Кулеба
Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що може бути чесною компенсацією загроз для України за умови запуску "Північного потоку-2". Він назвав деокупацію українських територій і енергобезпеку України.
"Північний потік-2": останні новини
- Нещодавно Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Саме вони тривалий час блокували будівництво газопроводу.
- Джо Байден вважає санкції контрпродуктивними, адже газопровід побудований вже на 95%, а обмеження вони начебто руйнують стосунки з Європою.
- Втім, США таки видали новий список санкцій і включили туди російські судна та компанії, пов'язані з газопроводом.
- До речі, США та Німеччина вже обговорювали можливі компенсації для України, якщо "Північний потік-2" запустять.