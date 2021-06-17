Чисто коммерческий проект, – в России отреагировали на условие Украины относительно "СП-2"

В Кремле утверждают, якобы требования Украины по запуску "Северного потока-2" противоречат принципам рыночной экономики. Хотя условием Киева была деоккупация украинских территорий – Крыма и Донбасса.

Мол, в проекте газопровода заложена выгода, а не политика. Об этом заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова.

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В Кремле утверждают о "сугубо коммерческом проекте"

Захарова сказала, якобы выдвижение Украиной каких-то условий запуска, эксплуатации газопровода, кроме правовых норм, просто противоречит общепризнанным рыночным принципам. Она убеждает, что якобы газопровод является сугубо коммерческим проектом.

Я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют,

– заявила Захарова.

Что говорил Кулеба

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что может быть честной компенсацией угроз для Украины при условии запуска "Северного потока-2". Он назвал деоккупацию украинских территорий и энергобезопасность Украины.

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