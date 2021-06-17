Чисто коммерческий проект, – в России отреагировали на условие Украины относительно "СП-2"

В Кремле утверждают, якобы требования Украины по запуску "Северного потока-2" противоречат принципам рыночной экономики. Хотя условием Киева была деоккупация украинских территорий – Крыма и Донбасса.
Мол, в проекте газопровода заложена выгода, а не политика. Об этом заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова.
Кстати Кандидат в канцлеры Германии сделал резкое заявление относительно "Северного потока-2" и Украины
В Кремле утверждают о "сугубо коммерческом проекте"
Захарова сказала, якобы выдвижение Украиной каких-то условий запуска, эксплуатации газопровода, кроме правовых норм, просто противоречит общепризнанным рыночным принципам. Она убеждает, что якобы газопровод является сугубо коммерческим проектом.
Я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют,
– заявила Захарова.
Что говорил Кулеба
Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что может быть честной компенсацией угроз для Украины при условии запуска "Северного потока-2". Он назвал деоккупацию украинских территорий и энергобезопасность Украины.
"Северный поток-2": последние новости
- Недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Именно они длительное время блокировали строительство газопровода.
- Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%, а ограничения вроде бы разрушают отношения с Европой.
- Впрочем, США таки выдали новый список санкций и включили туда российские суда и компании, связанные с газопроводом.
- Кстати, США и Германия уже обсуждали возможные компенсации для Украины, если "Северный поток-2" запустят.