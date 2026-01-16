"Шахеди" влучили на 9 локаціях: як ППО відбила російську атаку

Україна потерпає від обстрілів ворожих військ. Унаслідок чергової атаки, яку росіяни розпочали ще ввечері 15 січня, влучання 19 ударних БпЛА фіксували на 9 локаціях.

Про російський обстріл та відбиття атаки українськими оборонцями розповідає 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про обстріл?

Увечері 15 січня та в ніч проти 16-го ворог здійснив масштабну повітряну атаку, застосувавши загалом 76 ударних безпілотників. Серед них були дрони типу "Шахед" (зокрема й реактивні), а також БпЛА "Гербера", "Італмас" й апарати інших модифікацій.

Запуски відбувалися з території Курської та Орловської областей, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також тимчасово окупованого Донецька. Приблизно пів сотні дронів становили саме "Шахеди".

Відбиття повітряного нападу забезпечували сили та засоби Повітряних Сил і Сил оборони України: бойова авіація, зенітно-ракетні підрозділи, системи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередньою інформацією, станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знищила або нейтралізувала 53 ворожі дрони.



Збиті цілі / Графіка Повітряних сил

Водночас зафіксовано ураження 19 ударних БпЛА на дев'яти різних об'єктах, а також падіння уламків збитих безпілотників ще на одній локації. Разом з тим ворожа атака триває й досі. Зокрема вранці сили ППО відбивали ворожі удари на Київщині.

Де бив ворог останнім часом?