DW попросила не порівнювати їх з Russia Today та звернулась до Кулеби

Російська служба німецького видання Deutsche Welle раніше неодноразово потрапляла у скандал. Видання поширювало неправдиві повідомлення про Україну.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав Німеччину відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW. На це вже з'явилась реакція самого видання.

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Кулебу просять розібратися

Редакція Deutsche Welle заявила, що слова речника українського МЗС Олега Ніколенка про підігрування її російської редакції пропаганді кремля не відповідають дійсності. Очільника українського МЗС Дмитра Кулебу закликали розібратися із ситуацією.

При цьому допис Олега Ніколенка у фейсбуці назвали приватним. Крім того, назвали його просто працівником пресслужби. Хоча Ніколенко є речником усього МЗС України і його заяви висловлюють офіційну позицію міністерства.

Ми рішуче заперечуємо безпідставні звинувачення. Наше висвітлення агресивної війни проти України підлягає суворим професійним критеріям, доречним у цій серйозній ситуації. Ми також рішуче відкидаємо звинувачення у маніпуляції фактами й нібито поширення пропаганди,

– повідомив речник генерального директорату мовник Крістоф Юмпельт.

За його словами, порівняння німецького мовника з пропагандистським RT не можна толерувати. Мовляв, Ніколенко це вочевидь робить, щоб залякати DW через нібито незалежну і об'єктивну роботу.

Юмпельт наголосив, що вони чекають, щоб вжили відповідних заходів. Варто наголосити, що в коментарі DW не згадується, що закиди в роспропаганді стосувалися лише російської редакції мовника.

Фейки росії

Агресор запускає фейки про Україну просто з динамічною майстерністю та швидкістю. Нерідко вони спрямовані на те, щоб посварити нас із дружніми країнами. Наприклад, росіяни публікували фейкові документи про перейменування вулиць у Варшаві. Це викрили в МЗС Польщі. Нібито Україна звертається до Польщі з проханням назвати вулицю у Варшаві на честь Степана Бандери. Перейменування нібито мало стосуватися вулиці, де є посольство росії.

Крім того, пропаганда окупантів продовжує чинити тиск на українців і залякувати їх найрізноманітнішими методами. Одним з основних наративів кремлівських посіпак при цьому є те, що наш народ страждає не через російську агресію, а буцімто через спротив їй.

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