У відомстві зауважили, що росія використовує проблеми, пов'язані з енергопостачанням Європи, зокрема, як гібридний важіль.

Важливо Про росію більше не можна говорити як про єдине ціле, – опозиціонер Гудков

Там стверджують, що за допомогою цілеспрямованого поширення неправдивої інформації про дефіцит газу та підвищення цін робиться спроба розпалити побоювання щодо можливого дефіциту енергії та продовольства в Німеччині, який становить загрозу для існування.

російська пропаганда, швидше за все, посилиться в екстремістському середовищі та підживить наративи змови з метою вбити клин у наше суспільство,

– мовиться у заяві Служби захисту конституції.

Також слід очікувати, що російська держава "продовжуватиме активізувати та адаптувати свої спроби політичної та військової розвідки". Згідно з оцінкою спецслужби, російська загарбницька війна та її вплив на економіку та ситуацію з постачанням у Німеччині мають високий потенціал для використання екстремістами.

Можна помітити, що різні актори "все більше зосереджуються на цьому комплексі тем" і хочуть використовувати його для мобілізації прибічників.

російська пропаганда захопила DW

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів, що російська служба німецького видання Deutsche Welle неодноразово потрапляла у скандал, поширюючи меседжі:

"визнати Україну терористичною державою",

"один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС",

"заборона на в'їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна".

У цьому контексті Ніколенко нагадав, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків.

Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії росії проти України. І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW,

– наголосив речник МЗС України.

Лещенко розповів, як змінилася пропаганда у Росії за період війни: дивіться відео