В ведомстве отметили, что россия использует проблемы, связанные с энергоснабжением Европы, в частности как гибридный рычаг.

Важно О россии больше нельзя говорить как о едином целом, – оппозиционер Гудков

Там утверждают, что посредством целенаправленного распространения ложной информации о дефиците газа и повышении цен делается попытка разжечь опасения относительно возможного дефицита энергии и продовольствия в Германии, который представляет угрозу существованию.

российская пропаганда, скорее всего, усилится в экстремистской среде и подпитает нарративы заговора с целью вбить клин в наше общество.

– говорится в заявлении Службы защиты конституции.

Также следует ожидать, что российское государство "продолжит активизировать и адаптировать свои попытки политической и военной разведки". Согласно оценке спецслужбы, российская захватническая война и ее влияние на экономику и ситуацию со снабжением в Германии обладают высоким потенциалом для использования экстремистами.

Можно заметить, что разные актеры "все больше сосредотачиваются на этом комплексе тем" и хотят использовать его для мобилизации сторонников.

российская пропаганда захватила DW

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал, что российская служба немецкого издания Deutsche Welle неоднократно попадала в скандал, распространяя месседжи:

"признать Украину террористическим государством",

"один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС",

"запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить путина".

В этом контексте Николенко напомнил, что DW – это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками.

Пока нам не понятно, почему российская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии россии против Украины. И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW,

– подчеркнул спикер МИД Украины.

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