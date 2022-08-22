DW попросила не сравнивать их с Russia Today и обратилась к Кулебе

Российская служба немецкого издания Deutsche Welle ранее не раз попадала в скандал. Издание распространяло ложные сообщения об Украине.

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко призвал Германию отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW. На это появилась реакция самого издания.

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Кулебу просят разобраться

Редакция Deutsche Welle заявила, что слова спикера украинского МИД Олега Николенко о подыгрыше ее российской редакции пропаганде кремля не соответствуют действительности. Главу украинского МИД Дмитрия Кулебу призвали разобраться с ситуацией.

При этом сообщение Олега Николенко в фейсбуке назвали частным. Кроме того, назвали его просто работником пресс-службы. Хотя Николенко является представителем всего МИД Украины и его заявления выражают официальную позицию министерства.

Мы решительно отрицаем безосновательные обвинения. Наше освещение агрессивной войны против Украины подлежит строгим профессиональным критериям, уместным в этой серьезной ситуации. Мы также решительно отвергаем обвинения в манипуляции фактами и распространения пропаганды,

– сообщил представитель генерального директората вещатель Кристоф Юмпельт.

По его словам, сравнение немецкого вещателя с пропагандистским RT нельзя терпеть. Мол, Николенко это очевидно делает, чтобы запугать DW из-за якобы независимой и объективной работы.

Юмпельт подчеркнул, что они ждут, чтобы приняли соответствующие меры. Стоит отметить, что в комментарии DW не упоминается, что упреки в роспропаганде касались только русской редакции вещателя.

Фейки россии

Агрессор запускает фейки об Украине просто с динамичным мастерством и быстротой. Нередко они направлены на то, чтобы поссорить нас с дружественными странами. К примеру, россияне публиковали фейковые документы о переименовании улиц в Варшаве. Это разоблачили в МИД Польши. Якобы Украина обращается в Польшу с просьбой назвать улицу в Варшаве в честь Степана Бандеры. Переименование якобы должно было касаться улицы, где есть посольство России.

Кроме того, пропаганда оккупантов продолжает оказывать давление на украинцев и запугивать их самыми разными методами. Одним из основных нарративов кремлевских прихвостней при этом является то, что наш народ страдает не из-за русской агрессии, а якобы из-за сопротивления ей.

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