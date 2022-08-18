Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши. Отметили, что россияне публикуют фейковые документы о переименовании улиц в Варшаве.
К теме У россиян появилась новая тема: о чем пропагандисты воют на болотах
"Фейковую информацию в телеграме распространил пророссийский блогер, также распространявший контент о якобы депортации украинцев из Польши", – написали в министерстве.
О чем говорится в лживых документах
Оккупанты публикуют документ, где якобы Украина обращается к Польше с просьбой назвать улицу в Варшаве в честь Степана Бандеры. россияне подчеркнули, что переименование должно касаться улицы, где есть посольство россии.
Кстати Враг хочет нас перессорить, – Маляр призвала не верить в "конфликт" между Генштабом и Минобороны
Еще одна ложь россиян о Польше
В кремле заявляют, что Польша хочет оккупировать Запад Украины. Эту информацию подтверждает и российская разведка.
Речь идет о том, что Польша якобы стремится контролировать украинскую экономику, а особенно отрасль сельского хозяйства.
Обратите внимание – 18 августа вечером в Крыму продолжаются взрывы: смотрите видео
Работа российской пропаганды: последние новости
- В Германии отметили, что российская пропаганда усилит свою работу из-за вопроса энергообеспечения россии.
- Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что немецкое издание Deutsche Welle распространяет кремлевские нарративы об Украине. Издание представляет собой государственную структуру.
- россияне пытаются распространять фейки, что украинцы страдают из-за сопротивления. Они хотят принудить к миру на условиях кремля.
- российские пропагандисты 13 августа хотели попасть в Эстонию, но их высадили из поезда.
- Украинцев на оккупированных территориях захватчики пытаются деморализовать и убедить, что Вооруженные Силы сюда не придут. Мол, Украину давно поделили, и на Западе теперь пользуются злотыми.
- Американский актер Стивен Сигал, поддерживающий убийства украинцев, приехал в Еленовку Донецкой области, где россияне казнили военнопленных. Сигал будет создавать "фильм" о войне.