Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі. Зазначили, що росіяни публікують фейкові документи про перейменування вулиць у Варшаві.
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"Фейкову інформацію в телеграмі поширив проросійський блогер, який також поширював контент про нібито депортацію українців з Польщі", – написали у міністерстві.
Про що мовиться у брехливих документах
Окупанти публікують документ, де нібито Україна звертається до Польщі з проханням назвати вулицю у Варшаві на честь Степана Бандери. росіяни наголосили, що перейменування має стосуватися вулиці, де є посольство росії.
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Ще одна брехня росіян про Польщу
У кремлі заявляють, що Польща хоче окупувати Захід України. Цю інформацію підтверджує і російська розвідка.
Мовиться про те, що Польща нібито прагне контролювати українську економіку, а особливо – галузь сільського господарства.
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Робота російської пропаганди: останні новини
- У Німеччині зазначили, що російська пропаганда посилить свою роботу через питання енергозабезпечення росії.
- Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що німецьке видання Deutsche Welle поширює кремлівські наративи про Україну. Видання є державною структурою.
- росіяни намагаються поширювати фейки, що українці страждають через спротив. Вони хочуть змусити до миру на умовах кремля.
- російські пропагандисти 13 серпня хотіли потрапити до Естонії, але їх висадили з потяга.
- Українців на окупованих територіях загарбники намагаються деморалізувати й переконати у тому, що Збройні Сили сюди не прийдуть. Мовляв, Україну давно поділили й на Заході тепер користуються злотими.
- Американський актор Стівен Сігал, який підтримує вбивства українців, приїхав в Оленівку на Донеччину, де росіяни стратили військовополонених. Сігал створюватиме "фільм" про війну.