Всі пропагандисти і їх куратори почали розганяти тезу, що Україна – банкрот. Базою для цього стало те, що рейтингові агенції поставили рейтинг України на рівні "Вибіркового дефолту". Все пропало? Ніт.

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Що сталося?

Україна провела реструктуризацію зовнішніх комерційних боргів. Україна погодила з інвесторами заморозку усіх виплат на два роки. І інвестори погодились на це.

Для інвесторів цілком зрозуміло, чому Україна під час війни, коли економіка падає на 30%, не має грошей для обслуговування боргу. Ба більше, інвестори б самі дуже здивувалися, якби Україна у такій ситуації продовжила обслуговувати борги. Це було б нераціонально. І нерозумно.

Україна дійсно отримала тимчасово рейтинг на рівні дефолтного. Але це був технічний крок рейтингових агентств. І дуже скоро вони зроблять наступний крок і виведуть Україну зі свого рейтингового дефолту. Бо реструктуризація пройшла швидко і не боляче.

Зазвичай не платити по боргах – то погана ідея. Бо вона руйнує довіру. А довіра – це є найдорожче у сучасному світі. Тому дуже поганою була ідея у довоєнний час не платити за своїми боргами. Тому цю ідею так активно і просували російські агенти і Коломойський. Це було б дуже погано для економіки України.

Але зараз довіра не руйнується. Бо Україна має достатньо аргументованих причин для проведення реструктуризації. Ми це розуміємо. Інвестори це розуміють. А тому, коли війна завершиться, Україна повернеться до фінансового світу. І цей тимчасовий рейтинг на рівні дефолтного не буде великою проблемою у взаємовідносинах з інвесторами. Хоча певні технічні проблеми створить. Проте, це мінімальні проблеми, уникнути яких в результаті військової агресії неможливо.

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Дефолт росії

Україна в дефолті. росія в дефолті. Чи є різниця? Так. Перш за все пройде кілька днів і тижнів і рейтинг України повернеться на не дефолтний рівень. Це був суто технічний крок рейтингових агенцій, які не могли проігнорувати таку подію.

А от росія не домовилась з кредиторами. росія вже кілька місяців перебуває у стані дефолту. І буде у ньому перебувати ще дуже довго. По-друге, Україна зберегла довіру інвесторів. А росія перш за все потрапила у моральний дефолт, а вже потім у технічний.

Тому і бісяться у Москві. Бо знають про свій стан. І тому кричать про дефолт в Україні. Тому і кричать, саме зараз, що українська економіка зруйнована. Хоч українська економіка поступово відновлюється навіть під час війни. А от російська – деградує.

Ну, нехай бісяться. Чим голосніше пропаганда волає на болотах, тим більше у нас розуміння, що все йде дуже не по плану.

Чи в України фінансові проблеми? Так. Вдосталь. Через російську агресію. І вони будуть тривати, поки російські солдати не заберуться з України. І так, дійсно, ми потребуємо постійної допомоги Заходу.

Але фішка у тому, що ця допомога у нас є. А от у росії її нема. І вони це знають. Вони розуміють, що Іран і Північна Корея не допоможуть побороти економічну кризу. Тому наша залежність – це наша сила, бо ми отримаємо допомогу, яка конче потрібна у війні на виснаження.

Тому і кричать ще голосніше. Але нехай.

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