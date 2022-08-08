Пока российские пропагандисты на камеру сжигают загранпаспорта, так называемая "разведка" государства-агрессора кормит россиян "сенсациями". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.

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россияне убеждают, что поляки "хотят контролировать" экономику Украины

Ранее пропагандистские каналы утверждали, что Варшава "планирует ввести на Западную Украину своих миротворцев". Служба внешней разведки решила, что история нуждается в продолжении и выдала новое заявление.

Мол, поляки "хотят установить контроль над всеми отраслями украинской экономики". Больше вроде бы Польшу интересует сельское хозяйство.

Поляки вроде бы "хотят скупить" украинские земли

В российской разведке отметили, что польские компании "скупают" украинскую продукцию. Варшава вроде бы ждет, пока украинские предприятия "обанкротятся", чтобы скупить их активы и землю.

Вспомнили россияне и закон об особых гарантиях и статусе для польских граждан Украины. В разведке почему-то решили, что этот статус делает скидку 50% для поляков на покупку всех украинских предприятий.

Тем временем Польский блогер собирает деньги на автомобили для фронта в Украине

Выдумки российской пропаганды: последние новости

Оккупанты постоянно распространяют фейки о захвате Авдеевки, Песков и Бахмута на Донбассе. В Донецкой ОВА уверяют: это – ложь, населенные пункты – под контролем ВСУ.

россия усиленно вбрасывает информацию о "торговле" Украиной западным оружием. По словам президента Зеленского, за полгода относительно этого – никаких доказательств.

Почти в каждой сводке минобороны россии отчитывается об уничтожении американских HIMARS, хотя на самом деле оккупанты уничтожают гражданские объекты.

Смотрите в видео – Зеленский пригрозил россиянам за проведение псевдореферендумов: