Реакцію НАТО на ракету в Румунії росіяни сприймають як слабкість, – політолог

Під час масової ракетної атаки на Україну російська ракета перетнула повітряний простір Румунії. Румунія є членом Північноатлантичного альянсу (НАТО), однак досі чітких коментарів, щодо цього країна не надала.

Про це 24 Каналу повідомив політолог Ігор Рейтерович. Росія таку позицію представників НАТО може використати на свою користь, переконаний він.

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У НАТО не коментують інцидент з ракетою, яка опинилася в небі над Румунією – країною-членкинею НАТО.

За словами Рейтеровича, у Росії подібні заяви НАТО сприймають як прояв слабкості.

Як це може використати Росія

Політолог нагадав інцидент з ракетою у Польщі, розслідування щодо якого досі ведеться. Однак тоді росіяни не знали як на це реагувати і навіть дещо злякалися. А коли зрозуміли, що триватиме довге офіційне розслідування, почали говорити, що Росію бояться, знову погрожували ракетними та ядерними ударами по Берліну, Парижу та іншим європейським столицям, зауважив політолог.

Подібні пропагандистські заяви в Росії вже не сприймаються навіть місцевим населенням, акцентував Рейтерович. Певно, їхній інстинкт самозбереження дещо вищий, ніж у російських пропагандистів.

За словами експерта, хоча багато старшого покоління росіян підтримують війну і ностальгують за Радянським Союзом, велика частина з них зберігають страх перед ядерною війною.

Інформацію про ракету, яка десь упала, росіяни будуть використовувати, щоб підіймати бойовий дух свого електорату і закликати їх йти до армії, мобілізуватися і їхати вмирати в Україну,

– резюмував політолог.

Рейтерович прокоментував інцидент з ракетою над Румунією: дивитись відео

Російська ракета опинилася над Румунією: що відомо