Про це 24 Каналу повідомив політолог Ігор Рейтерович. Росія таку позицію представників НАТО може використати на свою користь, переконаний він.

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У НАТО не коментують інцидент з ракетою, яка опинилася в небі над Румунією – країною-членкинею НАТО.

За словами Рейтеровича, у Росії подібні заяви НАТО сприймають як прояв слабкості.

Як це може використати Росія

Політолог нагадав інцидент з ракетою у Польщі, розслідування щодо якого досі ведеться. Однак тоді росіяни не знали як на це реагувати і навіть дещо злякалися. А коли зрозуміли, що триватиме довге офіційне розслідування, почали говорити, що Росію бояться, знову погрожували ракетними та ядерними ударами по Берліну, Парижу та іншим європейським столицям, зауважив політолог.

Подібні пропагандистські заяви в Росії вже не сприймаються навіть місцевим населенням, акцентував Рейтерович. Певно, їхній інстинкт самозбереження дещо вищий, ніж у російських пропагандистів.

За словами експерта, хоча багато старшого покоління росіян підтримують війну і ностальгують за Радянським Союзом, велика частина з них зберігають страх перед ядерною війною.

Інформацію про ракету, яка десь упала, росіяни будуть використовувати, щоб підіймати бойовий дух свого електорату і закликати їх йти до армії, мобілізуватися і їхати вмирати в Україну,

– резюмував політолог.

Рейтерович прокоментував інцидент з ракетою над Румунією: дивитись відео

Російська ракета опинилася над Румунією: що відомо