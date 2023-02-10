Об этом 24 Канала сообщил политолог Игорь Рейтерович. Россия такую позицию представителей НАТО может использовать в свою пользу, убежден он.
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В НАТО не комментируют инцидент с ракетой, оказавшейся в небе над Румынией – страной-членом НАТО.
По словам Рейтеровича, в России подобные заявления НАТО воспринимают как проявление слабости.
Как это может использовать Россия
Политолог напомнил инцидент с ракетой в Польше, расследование по которому до сих пор ведется. Однако тогда россияне не знали, как на это реагировать и даже несколько испугались. А когда поняли, что будет длиться длительное официальное расследование, они начали говорить, что Россию боятся, снова угрожали ракетными и ядерными ударами по Берлину, Парижу и другим европейским столицам, заметил политолог.
Подобные пропагандистские заявления в России уже не воспринимаются даже местным населением, подчеркнул Рейтерович. Видимо, их инстинкт самосохранения несколько выше, чем у русских пропагандистов.
По словам эксперта, хотя многие старшие поколения россиян поддерживают войну и ностальгируют по Советскому Союзу, большая часть из них сохраняют страх перед ядерной войной.
Информацию о ракете, которая где-то упала, россияне будут использовать, чтобы поднимать боевой дух своего электората и призывать их идти в армию, мобилизоваться и ехать умирать в Украине.
– резюмировал политолог.
Рейтерович прокомментировал инцидент с ракетой над Румынией: смотреть видео
Российская ракета оказалась над Румынией: что известно
- 10 февраля Россия массированно обстреляла Украину ракетами. Кроме того, две российские ракеты типа "Калибр" пересекли воздушное пространство Румынии, являющейся членом НАТО.
- В Минобороны Румынии заявили, что не подтверждают информацию о российской ракете над своей территорией. Там отметили, что ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы.
- Представитель генсека НАТО Йенса Столтенберга в свою очередь решила сослаться на заявление Минобороны Румынии. То есть Альянс разделяет позицию о том, что никаких ракет в воздушном пространстве страны вроде бы не было.