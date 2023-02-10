Реакцию НАТО на ракету в Румынии россияне воспринимают как слабость, – политолог

В ходе массовой ракетной атаки на Украину российская ракета пересекла воздушное пространство Румынии. Румыния является членом Североатлантического альянса (НАТО), однако до сих пор четких комментариев по этому поводу страна не предоставила.

Об этом 24 Канала сообщил политолог Игорь Рейтерович. Россия такую позицию представителей НАТО может использовать в свою пользу, убежден он.

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В НАТО не комментируют инцидент с ракетой, оказавшейся в небе над Румынией – страной-членом НАТО.

По словам Рейтеровича, в России подобные заявления НАТО воспринимают как проявление слабости.

Как это может использовать Россия

Политолог напомнил инцидент с ракетой в Польше, расследование по которому до сих пор ведется. Однако тогда россияне не знали, как на это реагировать и даже несколько испугались. А когда поняли, что будет длиться длительное официальное расследование, они начали говорить, что Россию боятся, снова угрожали ракетными и ядерными ударами по Берлину, Парижу и другим европейским столицам, заметил политолог.

Подобные пропагандистские заявления в России уже не воспринимаются даже местным населением, подчеркнул Рейтерович. Видимо, их инстинкт самосохранения несколько выше, чем у русских пропагандистов.

По словам эксперта, хотя многие старшие поколения россиян поддерживают войну и ностальгируют по Советскому Союзу, большая часть из них сохраняют страх перед ядерной войной.

Информацию о ракете, которая где-то упала, россияне будут использовать, чтобы поднимать боевой дух своего электората и призывать их идти в армию, мобилизоваться и ехать умирать в Украине.

– резюмировал политолог.

Рейтерович прокомментировал инцидент с ракетой над Румынией: смотреть видео

Российская ракета оказалась над Румынией: что известно