Справа не особисто в Румунії: чому НАТО боїться говорити про російські ракети

Командування Повітряних сил України підтвердило, що російська ракета перетнула румунський повітряний простір. Румунія – країна, що є членом НАТО, і саме Альянс має звернутися до Росії з попередженнями щодо цього інциденту.

Про це 24 Каналу повідомив політолог Володимир Фесенко. Якщо Альянс не відреагує, то це ще більше розв'яже руки Росії, переконаний він.

Дивіться також Реакцію НАТО на ракету в Румунії росіяни сприймають як слабкість, – політолог

У Міністерстві оборони Румунії заперечили інформацію про російську ракету. Натомість в українських збройних силах пообіцяли надати докази.

Тут справа не в Румунії, справа в НАТО і в спільній обороні НАТО,

– наголосив Фесенко.

Він переконаний, що це продовження інциденту з російською ракетою на польському кордоні, результатів розслідування якого досі немає.

Чого боїться НАТО

За словами політолога, в НАТО та Європі є позиція деяких політиків, які вважають, що зараз не потрібно створювати штучних приводів для погіршення стосунків з Росією, аби не виникло прямого протистояння з нею.

Оскільки російська ракета перетнула повітряний простір Румунії – країни, що входить до НАТО, у Фесенка виникає питання щодо протиповітряної оборони Альянсу. Він все ж припускає, що входження російської ракети там зафіксували, але було очевидно, що вона летіла не в Румунію, тому на це заплющили очі.

Фесенко вважає, що Україна повинна говорити про це з НАТО. Альянс має утвердити певний алгоритм дій, зробити попередження російській стороні про неприпустимість таких інцидентів, заявити, що в таких випадках будуть працювати системи ППО НАТО.

Я думаю, що росіяни так само, а, можливо, ще більше бояться прямого військового конфлікту з НАТО, ніж бояться цього в НАТО або в окремих країнах Альянсу,

– зауважив політолог.

Реакції на ракету в повітряному просторі НАТО: дивитися відео

Можуть бути наслідки

Фесенко наголосив, що зі сторони Росії це може бути своєрідною перевіркою на те, якою буде відповідь країн НАТО на певні їхні дії.

А раптом далі можуть вдарити і по території країн НАТО й сказати, що це випадково, це внаслідок війни в Україні,

– зауважив мовець.

Він припустив, якщо Альянс буде заплющувати на це очі, то продовження для них може бути не дуже добрим.

Реакція на ракету в повітряному просторі НАТО