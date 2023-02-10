Дело не лично в Румынии: почему НАТО боится говорить о российских ракетах

Командование Воздушных сил Украины подтвердило, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство. Румыния – страна, которая является членом НАТО, и именно Альянс должен обратиться в Россию с предупреждениями по этому поводу.

Об этом 24 Канала сообщил политолог Владимир Фесенко. Если Альянс не отреагирует, это еще больше развяжет руки России, убежден он.

Смотрите также Реакцию НАТО на ракету в Румынии россияне воспринимают как слабость, – политолог

В Министерстве обороны Румынии отрицали информацию о российской ракете. В украинских вооруженных силах пообещали предоставить доказательства.

Здесь дело не в Румынии, дело в НАТО и в общей обороне НАТО,

– подчеркнул Фесенко.

Он убежден, что это продолжение инцидента с российской ракетой на польской границе, результатов расследования которого до сих пор нет.

Чего боится НАТО

По словам политолога, в НАТО и Европе есть позиция некоторых политиков, которые считают, что сейчас не нужно создавать искусственные поводы для ухудшения отношений с Россией, чтобы не возникло прямого противостояния с ней.

Поскольку российская ракета пересекла воздушное пространство Румынии – страны, входящей в НАТО, у Фесенко возникает вопрос относительно противовоздушной обороны Альянса. Он все же предполагает, что вхождение российской ракеты там зафиксировали, но было очевидно, что она летела не в Румынию, поэтому на это закрыли глаза.

Фесенко считает, что Украина должна говорить об этом с НАТО. Альянс должен утвердить определенный алгоритм действий, предупредить российскую сторону о недопустимости таких инцидентов, заявить, что в таких случаях будут работать системы ПВО НАТО.

Я думаю, что россияне так же, а может быть, еще больше боятся прямого военного конфликта с НАТО, чем боятся этого в НАТО или в отдельных странах Альянса,

– заметил политолог.

Реакции на ракету в воздушном пространстве НАТО: смотреть видео

Могут быть последствия

Фесенко подчеркнул, что со стороны России это может быть своеобразной проверкой на то, каким будет ответ стран НАТО на некоторые их действия.

А вдруг дальше могут ударить и по территории стран НАТО и сказать, что это случайно, это в результате войны в Украине.

– заметил говорящий.

Он предположил, что если Альянс будет закрывать на это глаза, то продолжение для них может быть не очень хорошим.

Реакция на ракету в воздушном пространстве НАТО