Дело не лично в Румынии: почему НАТО боится говорить о российских ракетах
Командование Воздушных сил Украины подтвердило, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство. Румыния – страна, которая является членом НАТО, и именно Альянс должен обратиться в Россию с предупреждениями по этому поводу.
Об этом 24 Канала сообщил политолог Владимир Фесенко. Если Альянс не отреагирует, это еще больше развяжет руки России, убежден он.
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В Министерстве обороны Румынии отрицали информацию о российской ракете. В украинских вооруженных силах пообещали предоставить доказательства.
Здесь дело не в Румынии, дело в НАТО и в общей обороне НАТО,
– подчеркнул Фесенко.
Он убежден, что это продолжение инцидента с российской ракетой на польской границе, результатов расследования которого до сих пор нет.
Чего боится НАТО
По словам политолога, в НАТО и Европе есть позиция некоторых политиков, которые считают, что сейчас не нужно создавать искусственные поводы для ухудшения отношений с Россией, чтобы не возникло прямого противостояния с ней.
Поскольку российская ракета пересекла воздушное пространство Румынии – страны, входящей в НАТО, у Фесенко возникает вопрос относительно противовоздушной обороны Альянса. Он все же предполагает, что вхождение российской ракеты там зафиксировали, но было очевидно, что она летела не в Румынию, поэтому на это закрыли глаза.
Фесенко считает, что Украина должна говорить об этом с НАТО. Альянс должен утвердить определенный алгоритм действий, предупредить российскую сторону о недопустимости таких инцидентов, заявить, что в таких случаях будут работать системы ПВО НАТО.
Я думаю, что россияне так же, а может быть, еще больше боятся прямого военного конфликта с НАТО, чем боятся этого в НАТО или в отдельных странах Альянса,
– заметил политолог.
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Могут быть последствия
Фесенко подчеркнул, что со стороны России это может быть своеобразной проверкой на то, каким будет ответ стран НАТО на некоторые их действия.
А вдруг дальше могут ударить и по территории стран НАТО и сказать, что это случайно, это в результате войны в Украине.
– заметил говорящий.
Он предположил, что если Альянс будет закрывать на это глаза, то продолжение для них может быть не очень хорошим.
Реакция на ракету в воздушном пространстве НАТО
- 10 февраля Россия массированно обстреляла Украину ракетами. Кроме того, две российские ракеты типа "Калибр" пересекли воздушное пространство Румынии, являющейся членом НАТО.
- В Минобороны Румынии заявили, что не подтверждают информацию о российской ракете над своей территорией. Там отметили, что ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы.
- Представитель генсека НАТО Йенса Столтенберга в свою очередь решила сослаться на заявление Минобороны Румынии. То есть Альянс разделяет позицию о том, что никаких ракет в воздушном пространстве страны вроде бы не было.