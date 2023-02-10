Про це 24 Каналу повідомив політолог Володимир Фесенко. Якщо Альянс не відреагує, то це ще більше розв'яже руки Росії, переконаний він.

Дивіться також Реакцію НАТО на ракету в Румунії росіяни сприймають як слабкість, – політолог

У Міністерстві оборони Румунії заперечили інформацію про російську ракету. Натомість в українських збройних силах пообіцяли надати докази.

Тут справа не в Румунії, справа в НАТО і в спільній обороні НАТО,

– наголосив Фесенко.

Він переконаний, що це продовження інциденту з російською ракетою на польському кордоні, результатів розслідування якого досі немає.

Чого боїться НАТО

За словами політолога, в НАТО та Європі є позиція деяких політиків, які вважають, що зараз не потрібно створювати штучних приводів для погіршення стосунків з Росією, аби не виникло прямого протистояння з нею.

Оскільки російська ракета перетнула повітряний простір Румунії – країни, що входить до НАТО, у Фесенка виникає питання щодо протиповітряної оборони Альянсу. Він все ж припускає, що входження російської ракети там зафіксували, але було очевидно, що вона летіла не в Румунію, тому на це заплющили очі.

Фесенко вважає, що Україна повинна говорити про це з НАТО. Альянс має утвердити певний алгоритм дій, зробити попередження російській стороні про неприпустимість таких інцидентів, заявити, що в таких випадках будуть працювати системи ППО НАТО.

Я думаю, що росіяни так само, а, можливо, ще більше бояться прямого військового конфлікту з НАТО, ніж бояться цього в НАТО або в окремих країнах Альянсу,

– зауважив політолог.

Реакції на ракету в повітряному просторі НАТО: дивитися відео

Можуть бути наслідки

Фесенко наголосив, що зі сторони Росії це може бути своєрідною перевіркою на те, якою буде відповідь країн НАТО на певні їхні дії.

А раптом далі можуть вдарити і по території країн НАТО й сказати, що це випадково, це внаслідок війни в Україні,

– зауважив мовець.

Він припустив, якщо Альянс буде заплющувати на це очі, то продовження для них може бути не дуже добрим.

Реакція на ракету в повітряному просторі НАТО