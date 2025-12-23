Ситуація надзвичайно складна, – Братчук повідомив наслідки жахливих атак по Одещині

Сьогодні, 23 грудня, ворог масовано атакував Україну, зокрема противник обстріляв Одеську область. Там є пошкодження критичних об'єктів та цивільної інфраструктури.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зазначивши, що росіяни не перестають також атакувати портові об'єкти. За останній місяць кількість повітряних тривог на Одещині сильно зросла.

Якими є жахливих атак по Одещині?

Речник Української добровольчої армії зазначив, що від 13 грудня ворог інтенсивно атакує Одещину кожного дня. Під час сьогоднішньої атаки росіяни обстріляли енергетичну, портову та цивільну інфраструктуру. Однак, попри ефективну роботу ППО, Південь України потребує підсилення.

Сьогодні ворог зосередився на ударах за допомогою безпілотників. Серед них – "Гербери", які намагаються виснажувати системи ППО.

Пізно ввечері ворог атакував портову інфраструктуру, уражено судно, яке перевозило українську сою. Всі живі, але було загоряння. Раніше ворог бив по порту "Південний", там ситуація надзвичайно складна. Рятувальники працюють під обстрілами. Було влучання у наше зерно та олію,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Міністр розвитку громад та територій України Олексй Кулеба повідомив, що ворог посилив атаки на Одеську область, щоб зірвати зерновий коридор і підірвати економіку.

Крім того, росіяни б'ють по житловому сектору Одеської області. Внаслідок сьогоднішньої атаки постраждало понад 120 житлових будинків. З

а словами Братчука, повітряні тривоги в області дуже довгі – кілька днів тому тривога тривала 11 годин. Він додав, що у деяких населених пунктах Одещини та за конкретними адресами в місті досі немає світла.

Останнє про атаку 23 грудня на Одещину: