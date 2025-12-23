Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що основний удар припав на Захід України. Попри це, противник намагається розтягувати українські спроможності протиповітряної оборони, аби навантажувати й інші регіони, щоб відвертати увагу наших військових.

Що шукає Росія під час масованих атак?

Анатолій Храпчинський підкреслив, що в України колосальна нестача, як особового складу, так і засобів детекції та протидії російським повітряним цілям.

Більшість засобів ураження проходили повз Київщину через Чорнобильську зону або через Черкаську область. Тобто це вказує на те, що ворог шукає зони, де може пройти,

– сказав він.

З цим росіянам, ймовірно, допомагають безпілотники типу "Шахед", які противник удосконалив mesh-зв'язком, який дозволяє забезпечувати стійкий, рівномірний сигнал скрізь, без розриву з'єднання, та камерами, які дають можливість безпілотникам діяти більш обачливо, оминаючи можливі загрози.

Колишній офіцер Повітряних сил підкреслив, що наслідки таких дій противника будуть у будь-якому випадку. Зокрема мовиться про цивільного населення, адже росіяни діють більше як терористи, ніж переслідують якісь військові цілі.

Проте ворогу також важливо завдавати ударів по оборонно-промисловому комплексу України та інший важливий для життя країни об'єктах інфраструктури. Тому окупанти й далі намагатимуться проривати українську повітряну оборону, аби досягти якомога більше власних цілей.

