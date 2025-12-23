Ситуация чрезвычайно сложная, – Братчук сообщил последствия ужасных атак по Одесской области

Сегодня, 23 декабря, враг массированно атаковал Украину, в частности противник обстрелял Одесскую область. Там есть повреждения критических объектов и гражданской инфраструктуры.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что россияне не перестают также атаковать портовые объекты. За последний месяц количество воздушных тревог в Одесской области сильно возросло.

Каковы ужасные атаки по Одесской области?

Представитель Украинской добровольческой армии отметил, что с 13 декабря враг интенсивно атакует Одесскую область каждый день. Во время сегодняшней атаки россияне обстреляли энергетическую, портовую и гражданскую инфраструктуру. Однако, несмотря на эффективную работу ПВО, Юг Украины нуждается в усилении.

Сегодня враг сосредоточился на ударах с помощью беспилотников. Среди них – "Герберы", которые пытаются истощать системы ПВО.

Поздно вечером враг атаковал портовую инфраструктуру, поражено судно, которое перевозило украинскую сою. Все живы, но было возгорание. Ранее враг бил по порту "Южный", там ситуация чрезвычайно сложная. Спасатели работают под обстрелами. Было попадание в наше зерно и масло,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что враг усилил атаки на Одесскую область, чтобы сорвать зерновой коридор и подорвать экономику.

Кроме того, россияне бьют по жилому сектору Одесской области. Вследствие сегодняшней атаки пострадало более 120 жилых домов. З

а словам Братчука, воздушные тревоги в области очень долгие – несколько дней назад тревога длилась 11 часов. Он добавил, что в некоторых населенных пунктах Одесской области и по конкретным адресам в городе до сих пор нет света.

Последнее об атаке 23 декабря на Одесскую область: