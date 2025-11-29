Російські війська запустили "Калібри"

В ніч на 29 листопада російські війська вкотре атакували Україну. Окрім ударних безпілотників, ворог також запустив "Калібри".

Що відомо про пуски крилатих ракет?

Ще ввечері 28 листопада в низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Однак вже близько першої ночі моніторингові канали також написали про пуски крилатих ракет типу "Калібр".

Зазначається, що росіяни запустили до 10 таких ракет.

Ракети очікуємо в нашому повітряному просторі приблизно протягом 30 – 45 хвилин,

– йдеться в повідомленні.

Відповідно, "Калібри" можуть атакувати Україну близько 01:30 – 01:45 ночі.

Росіяни завдають комбінованого удару: останні новини