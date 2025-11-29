Российские войска запустили "Калибры"

В ночь на 29 ноября российские войска в очередной раз атаковали Украину. Кроме ударных беспилотников, враг также запустил "Калибры".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Николаевский Ванек".

Что известно о пусках крылатых ракет?

Еще вечером 28 ноября в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. Однако уже около часа ночи мониторинговые каналы также написали о пусках крылатых ракет типа "Калибр".

Отмечается, что россияне запустили до 10 таких ракет.

Ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве примерно в течение 30 – 45 минут,

– говорится в сообщении.

Соответственно, "Калибры" могут атаковать Украину около 01:30 – 01:45 ночи.

