Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Николаевский Ванек".
Смотрите также Россия снова терроризирует "Шахедами": опасность уже добралась до Киева
Что известно о пусках крылатых ракет?
Еще вечером 28 ноября в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. Однако уже около часа ночи мониторинговые каналы также написали о пусках крылатых ракет типа "Калибр".
Отмечается, что россияне запустили до 10 таких ракет.
Ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве примерно в течение 30 – 45 минут,
– говорится в сообщении.
Соответственно, "Калибры" могут атаковать Украину около 01:30 – 01:45 ночи.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.