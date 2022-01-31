Російську агентуру викрили: роль Мураєва у планах Кремля – невипадкова

США та її союзниця Велика Британія викрили масштабну мережу впливу російської агентури. Вона діяла з метою повалення української влади або внутрішньої дистабілізації.

Останні дні інформаційний простір вибухає історіями, одна гучніша за іншу. Сенсаційну публікацію зробили на сайті уряду Великої Британії.

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Британія викрила план Кремля

Міжнародні журналісти не пам'ятають, щоб такого типу публікації були на офіційному порталі – а це заява міністерки закордонних справ Ліз Трасс під назвою "Викрито план Кремля встановити в Україні проросійське керівництво".

Дослівно уряд Джонсона сказав таке: "У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд прагне поставити у Києві проросійського лідера, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України".

Як потенційний кандидат нібито розглядається колишній народний депутат України Євгеній Мураєв.

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Також у публікації мовилося, що є інформація про те, що російські спецслужби підтримують зв'язки з багатьма колишніми українськими політиками, зокрема це:

Сергій Арбузов, перший віцепрем'єр-міністр України з 2012 до 2014 року та виконувач обов'язки прем'єр-міністра у 2014 році;

Андрій Клюєв, перший віцепрем'єр-міністр з 2010 до 2012 року та керівник апарату експрезидента України Віктора Януковича;

Володимир Сівкович, колишній заступник голови Ради національної безпеки та оборони України;

Микола Азаров, прем'єр-міністр України з 2010 до 2014 року.

Деякі з них, як повідомив британський уряд, мають контакти з російськими розвідниками, які беруть участь у плануванні нападу на Україну.

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Поява Мураєва – невипадкова

У зв'язку з цим міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс сказала: "Опублікована інформація проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, та дає уявлення про перебіг думок Кремля".

Поява Мураєва у цій ролі є невипадковою – і нехай не вводить в оману його рейтинг. Адже окупаційні "адміністрації" в Криму та на Донбасі очолювали маргінали та вчорашні сторожі, аніматори та мийники машин.

На користь версії про Мураєва вказують і слова президента Володимира Зеленського у The Washington Post про Харків як можливу ціль окупації.

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Річ у тім, що сам Мураєв родом із Харківщини, він був двічі народним депутатом Верховної Ради по округу в Харківській області.

Саме Мураєв вивозив Миколу Азарова до Росії під час його втечі у лютому 2014 року через кордон у Харківській області. Загалом Мураєв в останні дні Революції Гідності теж брав активну залаштункову роль.

18 лютого Азаров вилітав із "Жулян" до Петербурга на зустріч з Путіним, приватним літаком. Цим же літаком мав летіти й Мураєв. Він реєструвався на цей рейс, але зрештою так і не полетів, а вилетів того ж дня з "Борисполя" в "Шереметьєво".

Як пояснив сам Мураєв на допиті, йому не потрібно було до Петербурга, тому, коли він дізнався, що Азаров летить саме туди, а не до Москви, він переїхав із "Жулян" до "Борисполя" і вилетів рейсовим літаком. Що він робив у ці буремні дні в Москві – невідомо.

Потім Мураєв дочекався у Харкові Азарова – це було напередодні приїзду Януковича. Мураєв стверджує, що відвіз Азарова в Росію і попрямував до готелю у центрі Білгорода, і там його залишив.

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Нібито Азаров скаржився того вечора на погане самопочуття, але від пропозиції, щоб Мураєв запросив лікаря, відмовився. І от тепер Мураєв спливає в такому контексті.

Британія могла ділитися інформацією з Україною

Можна припустити, що розвідка Великої Британії заздалегідь ділилася інформацією з українською стороною, а на підтвердження версії про Мураєва є перехоплені телефонні розмови.

Згідно з часом публікації розгорнутих статей про заяву уряду Великої Британії, журналістам міжнародних видань ця інформація була надана з ембарго.

Так The Wall Street Journal та Guardian опублікували статті о 00:30 за київським часом, за 10 хвилин до твіту міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

The New York Times опублікував статтю трьох авторів о 01:10, за пів години після її твіту.



Інформація про Мураєва з'явилася на проросійських ресурсах / Фото "НАШ"

Ще цікаве спостереження: за пів дня до публікації на сайті уряду Великої Британії інформація про Мураєва з'явилася на ресурсах Шарія та Russia Today.

Це може пояснюватися тим, що міжнародні журналісти, які мали інформацію під ембарго, звернулися до МЗС Росії за коментарями, а ті дали витік своїм агентам. Ще раз підтвердивши статус Шарія як зливного бачка Кремля.

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Загалом варто додати, що інформацію про Харків як можливу ціль для російського вторгнення спецслужби США та Британії отримали ще у листопаді – грудні 2021 року. Тоді ж зібрали інформацію про підготовку для Євгенія Мураєва ролі керівника окупаційної адміністрації.

Беручи до уваги те, що за місяць – півтора з того моменту нічого не змінилося, варто не розганяти паніку та лише посилювати свою обороноздатність.

США ввели нові санкції

Паралельно уряд США запровадив фінансові санкції проти чотирьох громадян України – депутатів різних скликань, які сприяють Росії в їх підривній діяльності. До списку потрапили:

Тарас Козак;

Олег Волошин;

Володимир Олійник;

Володимир Сівкович.

Важливим є момент, що Сівкович фігурує у списку Британії як один з тих, хто готував Мураєва. Водночас він є кумом нардепа від партії "Європейська Солідарність" Миколи Княжицького.

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Сівкович працював із мережею агентів російської розвідки

Також уряд США пояснив санкції проти Володимира Сівковича – колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

У 2021 році Сівкович працював із мережею агентів російської розвідки над проведенням операцій впливу, зазначили у США.

Все для того, щоб спробувати заручитися підтримкою України для офіційної передачі Криму Росії в обмін на виведення сил, що підтримуються Росією на Донбасі, де сепаратисти продовжують отримувати підтримку з Росії.

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Також санкції пояснили повідомленням: "На початку 2020 року Сівкович координував із російськими спецслужбами просування дезінформаційної кампанії Деркача проти США на президентських виборах 2020 року"

Сівкович, який має зв'язок із ФСБ, також підтримував операцію впливу, націлену на США з 2019 до 2020 року.

Олійник працював за вказівкою ФСБ

Також є пояснення, чому накладено санкції на Володимира Олійника: "Це колишній український чиновник, який втік з України в пошуках притулку в Росії. Олійник має досвід підтримки Росії, нині проживає у Москві, і поділяє антизахідні настрої Росії".

2021 року Олійник працював за вказівкою ФСБ зі збору інформації про українську критичну інфраструктуру, зазначили у поясненні.

Водночас у США додали: "Росія проводила широкомасштабні кібероперації проти критично важливої інфраструктури та зосередилася, зокрема, на руйнуванні енергетичного сектору України. Росія також погіршила доступ України до енергоносіїв у середині зими".

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Козак спробував узаконити претензії Деркача

Наклали санкції і на двох соратників Медведчука – Козака та Волошина.

Американська розвідка повідомила, що Росія доручила своїм розвідувальним службам завербувати чинних і колишніх українських чиновників, щоб підготуватися до захоплення влади України та контролю над критично важливою інфраструктурою України за допомогою окупаційних російських сил.

У центрі цих зусиль перебувають Тарас Козак та Олег Волошин, два українські депутати від партії Віктора Медведчука, який перебуває під санкціями США.



Козак контролює кілька каналів новин / Фото з сайту ОПЗЖ

Віктор Медведчук підтримує тісні зв'язки з Кремлем, він також брав участь у керівництві цією діяльністю.

Козак, який контролює кілька каналів новин в Україні, підтримав план ФСБ очорнити високопоставлених членів найближчого оточення президента України Володимира Зеленського, помилково звинувативши їх у неефективному управлінні пандемією COVID-19.

Крім того, Козак використав свої новинні платформи для поширення хибних наративів про події в США у 2020 році, вперше поширені Андрієм Деркачем.

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Козак спробував узаконити претензії Деркача, ретранслюючи неправдиві твердження Деркача про кандидатів у президенти США. Протягом 2020 року Козак працював разом із агентами ФСБ.

Волошин хотів підірвати авторитет українських чиновників

Волошин працював із російськими діячами, щоб підірвати авторитет українських чиновників та захищати інтереси Росії.

Волошин також працював із Костянтином Килимником, громадянином Росії, пов'язаним із російською розвідкою, який потрапив під санкції за спроби вплинути на президентські вибори США у 2020 році на користь Росії.

Він також контактує з проросійськими журналістами та політиками у Європі. Знання англійської мови дозволяє Волошину замовляти публікації та розкручувати в іноземних виданнях теми з дуже тонкими антиукраїнськими акцентами.

Очищення українського політичного та медіапростору від агентури Росії – це одна з ключових задач в умовах накопичення військ Путіна на наших кордонах. І сподіваюся, РНБО скаже теж своє слово.