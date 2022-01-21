Гроші народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" винен журналісту вже 6 років. Про це Роман Цимбалюк розповів в ефірі 24 каналу.
Зверніть увагу Мінфін США ввів санкції проти соратника Медведчука Козака
"США розширили санкційний список – 4 людини (потрапили під обмеження – 24 канал). З двома з цієї групи людей я сидів за одним столом, в одного був вдома й один з них досі винен мені гроші", – сказав Цимбалюк.
Волошин просив купити квитки в театр
Роман Цимбалюк нагадав, що Олег Волошин працював прес-аташе посольства України в Москві. Пізніше він став депутатом від ОПЗЖ. Став фактично піарником Віктора Медведчука, проводив різні спецоперації для Кремля.
Я зупинився на Олегу Волошину, тому що він мені винен гроші вже не перший рік – 6 років. Сума – 2300 гривень.
"Колись він прилетів у Москву (вже була війна) в театр – і попросив мене купити квитки. Я людина безвідмовна і тоді у нас були зовсім інші стосунки. Я квитки купив, а він гроші не віддав. І заблокувала мене нехороша людина у фейсбуці", – розповів Роман Цимбалюк.
Дивіться трансляцію з Романом Цимбалюком на 24 каналі: відео
Розширення санкцій США: коротко
- Мінфін США запровадив санкції проти осіб, які брали участь у "контрольованій урядом Росії діяльності" з дестабілізації ситуації в Україні. Відповідні особи, згідно з інформацією міністерства, діють за вказівкою ФСБ.
- Зокрема, під обмеження потрапили проросійські депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак та Олег Волошин.
- Також під санкціями Сполучених Штатів опинилися колишні народні депутати від "Партії регіонів" Володимир Олійник та Володимир Сивкович.