Деньги народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" должен журналисту уже 6 лет. Об этом Роман Цимбалюк рассказал в эфире 24 канала.

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"США расширили санкционный список – 4 человека (попали под ограничения – 24 канал). С двумя из этой группы людей я сидел за одним столом, у одного был дома и один из них до сих пор должен мне деньги", – сказал Цимбалюк.

Волошин просил купить билеты в театр

Роман Цимбалюк напомнил, что Олег Волошин работал пресс-атташе посольства Украины в Москве. Позже он стал депутатом от ОПЗЖ. Стал фактически пиарщиком Виктора Медведчука, проводил различные спецоперации для Кремля.

Я остановился на Олеге Волошине, потому что он мне должен деньги уже не первый год – 6 лет. Сумма – 2300 гривен. Роман Цимбалюк Единственный украинский журналист, аккредитованный в России

"Когда он прилетел в Москву (уже была война) в театр – и попросил меня купить билеты. Я человек безотказный и тогда у нас были совсем другие отношения. Я билеты купил, а он деньги не отдал. И заблокировал меня нехороший человек в фейсбуке", – рассказал Роман Цимбалюк.

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