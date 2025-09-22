У Росії бідкаються через атаку дронів. Є падіння уламків та влучання по підстанції.

Зокрема виникли пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали та пропагандистське агентство ТАСС.

Що відомо про атаку дронів на Росію?

Вночі 22 вересня вибухи чули у Краснодарському краю. Місцеві фільмують усе на відео. Судячи з опублікованих кадрів, російська ППО збиває дрони прямо над приватними житловими забудовами.

Краснодарський край Росії атакують безпілотники: дивіться відео

Вибухи у Краснодарському краю: дивіться відео

Повідомляється про 5 влучань дронів Сил оборони України по тяговій підстанції "Каневська" у станиці Стародерев’янковській. На відео не видно ознак того, що росіяни бодай якось намагаються відбивати атаку.

Дрони атакують підстанцію "Каневська": дивіться відео

У Слов'янському районі на Кубані повідомляють про падіння уламків БпЛА на будинки. Понівечено дахи та фасади, загорілася трава у промзоні.

Раніше Росію теж атакували БпЛА