Розслідування про розкрадання грошей в енергетиці: Шурма відмовився повертатися в Україну

Колишній радник глави Офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Його підозрюють у причетності до розкрадання коштів у енергетиці та зв'язками з Тимуром Мінідчем.

Про позицію щодо кримінальної справи проти себе Шурма написав пост у Фейсбуці.

Що сказав Ростислав Шурма щодо підозри й виїзду з України?

Колишній посадовець Офісу Президента Шурма виїхав до Німеччини, ймовірно, ще у 2023 році. За його словами, від слідства він не переховується. Правоохоронці знають, що Ростислав Шурма перебуває за кордоном. При цьому підозрюваний сам прохав, щоб брати участь в усіх процесуальних діяхза допомогою відеоконференції або дипломатичних установ України. Повертатися до України Шурма не збирається.

Усі мої актуальні контактні дані, адреса проживання та контакти моїх захисників надані правоохоронним органам. Я розраховую, що ці звернення будуть розглянуті з дотриманням вимог закону та з повагою до мого права на захист,

– зазначив Ростислав Шурма.

Експосадовець додав, що своєї провини в будь-якому злочині він не бачить і переконаний, що не вчиняв жодних протиправних дій. Шурма готовий відстоювати свою позицію відповідно до закону.

Ростислав Шурма вважає, що провадження супроводжуєтьсят вибірковим та політично вмотивованим тиском. Тому він вимагає неупередженого розслідування та справедливого суду.

У чому підозрюють Шурму?

У січні правоохоронці дазналися про схему заволодіння коштами, які були призначені для виплат за "зеленим" тарифом. Він був створений для підприємств, які розташовані на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Цю справу почали розслідувати зокрема за допомогою журналістського розслідування Bihus.Info. Саме в медіа йшлося про те, що власниками сонячних панелей на ТОТ виявилися знайомі Ростислава Шурми.

Варто зазначити! Нардеп Ярослав Железняк в ефірі 24 Каналу розповів, що під час війни саме Ростислав Шурма керував енергетикою. Ймовірно, саме він координував усі процеси та мав вирішальний вплив на ухвалення рішень.

