Расследование о хищении денег в энергетике: Шурма отказался возвращаться в Украину
- Ростислав Шурма, которого подозревают в хищении средств в энергетике, не планирует возвращаться в Украину, но готов сотрудничать со следствием дистанционно.
- Шурма заявил, что не видит своей вины и требует справедливого суда.
Бывший советник главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что готов сотрудничать со следствием. Его подозревают в причастности к хищению средств в энергетике и связями с Тимуром Минидчем.
О позиции относительно уголовного дела против себя Шурма написал пост в Фейсбуке.
Что сказал Ростислав Шурма относительно подозрения и выезда из Украины?
Бывший чиновник Офиса Президента Шурма выехал в Германию, вероятно, еще в 2023 году. По его словам, от следствия он не скрывается. Правоохранители знают, что Ростислав Шурма находится за рубежом. При этом подозреваемый сам просил, чтобы участвовать во всех процессуальных действиях с помощью видеоконференции или дипломатических учреждений Украины. Возвращаться в Украину Шурма не собирается.
Все мои актуальные контактные данные, адрес проживания и контакты моих защитников предоставлены правоохранительным органам. Я рассчитываю, что эти обращения будут рассмотрены с соблюдением требований закона и с уважением к моему праву на защиту,
– отметил Ростислав Шурма.
Экс-чиновник добавил, что своей вины в любом преступлении он не видит и убежден, что не совершал никаких противоправных действий. Шурма готов отстаивать свою позицию в соответствии с законом.
Ростислав Шурма считает, что производство сопровождается выборочным и политически мотивированным давлением. Поэтому он требует беспристрастного расследования и справедливого суда.
В чем подозревают Шурму?
В январе правоохранители узнали о схеме завладения средствами, которые были предназначены для выплат по "зеленому" тарифу. Он был создан для предприятий, которые расположены на временно оккупированной части Запорожской области. Это дело начали расследовать в частности с помощью журналистского расследования Bihus.Info. Именно в медиа говорилось о том, что владельцами солнечных панелей на ВОТ оказались знакомые Ростислава Шурмы.
Стоит отметить! Нардеп Ярослав Железняк в эфире 24 Канала рассказал, что во время войны именно Ростислав Шурма руководил энергетикой. Вероятно, именно он координировал все процессы и имел решающее влияние на принятие решений.
Что предшествовало?
Правоохранители сообщили о девяти подозреваемых в хищении средств, предназначенных для "зеленого тарифа", среди которых есть экс-заместитель руководителя Офиса Президента и бывший член наблюдательного совета Нафтогаза Ростислав Шурма. Суть схемы заключалась в получении средств за электроэнергию, которая фактически в Украину не поставлялась, поскольку солнечные станции потеряли связь с энергосистемой из-за оккупации.
В сентябре Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса Президента. Шурма работал на этой должности с ноября 2021 года и отвечал за экономический блок.
В июле 2025 года НАБУ провело обыски в доме Ростислава Шурмы недалеко от немецкого Мюнхена. Это подтвердил директор Бюро Семен Кривонос. По его словам, уголовное производство в отношении Шурмы активно расследуется.