Російські ЗМІ поширюють фейк, що Україна скоро буде без питної води, а Дніпро вмирає

Медіа Росії активно поширюють фейки про жахливий стан української річки Дніпро. Окупанти запевняють, що через це Україна вже незабаром може залишитися без питної води. На думку російських медіа, перекриття Північно-Кримського каналу змінило русло Дніпра, а річка перестала самоочищуватися.

Пропагандистський російський канал нещодавно випустив 5-хвилинний ролик про те, що Україна нібито "ризикує залишитися без питної води".

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Стан води у Дніпрі

Що поширюють росЗМІ

Медіа окупанта розповідають, що під час перевірки води в Дніпрі дослідники виявили підвищений рівень майже всіх критичних показників: хімікатів, пестицидів, ліків, отрути, важких металів, ртуті. Тому російські ЗМІ вважають, що на Україну незабаром чекає катастрофа з питною водою.

Як все насправді

Фактчекери розповіли, що Україна презентувала нові матеріали про якість вод у басейні Дніпра ще 25 лютого. Уточнені дані країна отримала завдяки проведеному в рамках проєкту ЄС "Водна ініціатива Європейського Союзу плюс для країн Східного партнерства (EUWI +)" спеціального скринінгу забруднювальних речовин у басейні Дніпра.

За словами представниці EUWI + Оксани Коноваленко, шукали 45 обов'язкових для перевірки видів забруднюваних речовин. Робили це, бо в кожному басейні можуть бути свої специфічні або забруднювачі.

У результаті скринінгу в басейні Дніпра виявили 21 додаткову специфічну (для української індустрії) забруднювальну речовину – це 2 метали та 19 органічних сполук.

Коноваленко наголосила, що певні проблеми з якістю води є, однак інформація про те, що "Україна залишиться без питної води", – абсурдна. До того ж досліджували не питну воду, а воду, яка існує в навколишньому середовищі.

Участь Європи у забезпеченні лабораторій в Україні

Версія окупантів

Також у сюжеті на російському каналі йшлося про те, що проблема з висиханням та забрудненням Дніпра настільки серйозна, що вже і Європа б'є на сполох. А в Україні начебто будують лабораторію з вивчення проблеми акваторії річки.

Якою є справжня ситуація

Фактчекери наголошують, що це – відвертий фейк.

Спеціалізовані лабораторії в Україні існують уже давно, всього їх 4 – в Івано-Франківську, Слов'янську, Одесі та Вишгороді. Впродовж останніх років відбувається їхнє активне оновлення та розширення.

Зокрема, перші 3 дослідні установи модернізували та оснастили сучасним обладнанням за гроші українського бюджету. 22 березня 2021 року в Україні презентували останню оновлену лабораторію в Вишгороді. Її справді осучаснили за коштом ЄС.

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Північно-Кримський канал і русло Дніпра

Що поширювали в Росії

ЗМІ окупанта також зазначали, що перекриття Північно-Кримського каналу змінило русло Дніпра. Спочатку туди нібито потрапляла одна кількість води, а потім ситуація змінилася, що негативно вплинуло на біосистему водойми, а річка перестала самоочищуватися.

Чому це фейк

За словами експерта Костянтина Данька, забір води Північно-Кримським каналом у середньому становив приблизно 1 кубокілометр води за рік, а стік всього Дніпра – приблизно 46 кубокілометрів за рік. Тобто Північно-Кримський канал забирав усього лише 1/46 частина всієї дніпровської води.

"З моменту анексії Криму забір води для каналу не припинився, але обсяги скоротилися. Однак ця частка абсолютно незначна для Дніпра", – наголосив Данько. Тобто про вплив на біосистему говорити некоректно.

Щодо самоочищення, то гідролог не розуміє, який сенс вкладається в саме поняття. Однак він зазначив: якщо йдеться про проблему розвитку синьо-зелених водоростей, то ця проблема характерна для більшості великих річок, на яких встановлені каскади водосховищ. Данько запевняє, що проблема не має стосунку до Північно-Кримського каналу.