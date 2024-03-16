Дуже правильний крок, – Черник сказав, чи є достатньо резервів для ротації на передовій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вдалося запустити процес ротації військових підрозділів на південному та східному фронті. Та є бойова сила для того, аби заміщувати тих, хто перебуває на лінії розмежування.

Про це 24 Каналу розказав військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що є велетенський білорусько-російсько-український кордон. Його протяжність – понад 2000 кілометрів. Зазначимо, що на думку Сирського, ротація "дозволить стабілізувати обстановку та позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів".

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"Ми там тримаємо сили й засоби. За два роки люди постійно приходили допідготовку, донавчання, тренування і тому подібне. Готова бойова сила. Дуже правильний і влучний крок вищого воєнного командування", – наголосив військовий експерт.

Черник додав, що за дуже стислі терміни зуміли провести аудит особового складу. Він наголосив, що нарешті починають будувати по-справжньому дієву, багатокомплексну систему оборонного укладу, де ротація військ на передовій точно має займати важливе місце.

Ми сходу навчаємося і є рішення, які навіть перезрівають, але має прийти точка, щоб знайшлися організаційні та, найголовніше, вольові якості тих чи інших найвищих очільників, щоб запустити той чи інший процес. Прекрасно, що дійшли до цієї точки,

– сказав військовий експерт.

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