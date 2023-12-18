Роботизовані технології вже на фронті: в Мінцифри розповіли, як вони допомагають у розмінуванні

Наземні роботизовані платформи, які представили на львівській ІТ-арені восени, наразі допомагають ЗСУ розміновувати території України. Водночас процес створення цих систем активно триває.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Які технології впроваджують у роботі армії

Системи розміновування виконують свою функцію на фронті. Але їх кількість та ефективність залежить від того, скільки інвестується ресурсів та як швидко їх можна буде використовувати. Так, спершу ці продукти тестують у Генштабі, підтверджують за технічними умовами, а потім укладають контракти.

Проєкт оборонних технологій, що має назву Brave1 – дає можливість подати розробку для української армії у ролі роботизованих систем. Щоб розробляти такі продукти, після схвалення заявки, можна отримати грантове фінансування. А потім укласти державний контракт для закупівлі міністерством оборони та Силами оборони.

Якщо ж ми говоримо про роботизовані технології, то наразі подано понад 100 розробок за напрямком роботизованих систем на Brave1. 75 вже пройшли верифікацію і частина з них отримує фінансування. Деякі також отримали доступ до сильної експлуатації й отримують державні контракти,

– зазначив Михайло Федоров.

Також, як зазначає міністр цифрової трансформації України, робота над розробками постійно триває. Проєкти роботизованих платформ частіше зʼявляються на ринку. Зокрема ті, що розробляють для замінування, розмінування та дистанційного керування кулеметами.

Як триває процес розмінування в Україні

В опублікованій статті The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав розмінування земель одним із ключів до деокупації українських територій. Але ресурсів, які Україна має для розмінування територій, замало. Тому Залужний наголосив, що вихід із ситуації за технологіями.

Водночас українці винаходять різні способи для розмінування територій. Харківські інженери розробили спеціальний трал для розмінування.

Також місія з гуманітарного розмінування – FSD Ukraine Швейцарського фонду з протимінної діяльності, працює на одній з найнебезпечніших щодо замінування ділянок на Харківщині.