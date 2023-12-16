Розв'язати цю проблему у Харківській області взяла на себе зокрема місія з гуманітарного розмінування – FSD Ukraine Швейцарського фонду протимінної діяльності. Вона працює на одній з найнебезпечніших щодо замінування ділянок на Харківщині, повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Техніка з розмінування також підривається

Західні партнери надали Україні машини з розмінування MV-10, яка допомагає очищати територію від вибухонебезпечних предметів.

Масштаб проблеми насправді вражаючий, адже на ділянці площею 5 гектарів, після обробки машини з розмінування, було знешкоджено 50 боєприпасів.

Ця техніка також зазнала підриву, проте витримала його та продовжила працювати.



Михайло Шиянов та машина MV-10 / скриншот відео

Керівник групи механічного розмінування Михайло Шиянов розповів, що MV-10 – хорватська машина, яка використовується для розмінування території, підготовку ґрунту, видалення рослин.

Машина "пережила" підрив протипіхотною міною, а ось підриву протитанкової міни поки не було, хоча такі міни вона витримує досить легко. Машина має бійковий вал – молотки на ланцюга, а також фрезерний вал, який виконує, зокрема, функцію додаткового контролю якості. Машина працює на глибину до 30 сантиметрів,

– зазначив Михайло Шиянов.

В Харківській області попри зимову погоду продовжує працювати 31 бригада розмінувальників, піротехнічні розрахунки. В них залучено 158 людей.

Працюють навіть взимку

Проте взимку цифри щодо розмінування будуть іншими, тому що специфіка робіт змінилася. Сніг, промерзлий ґрунт заважають працювати тими темпами, які були влітку та восени.

Однак ДСНС та піротехнічні служби все одно виконують свою роботу. Зокрема виїжджають за викликами місцевих жителів, якщо знайдений боєприпас чи є підозра, що це саме він. А також туди, де продовжують лагодити лінію електропередач. Таких викликів багато – у населених пунктах на деокупованих територіях, а також після чергових обстрілів. Без саперів такі роботи не проводяться.

За добу (станом на 15 грудня 2023 року – 24 Канал) у Харківській області було обстежено майже 4 гектари територій – дороги, лінії електропередач. Саперам загалом вдалося знищити 67 боєприпасів.

Ситуація в Харківській області