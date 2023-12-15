Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку в певних регіонах України через війну з Росією. Особливо це стосується деокупованих територій Харківської області. Також він розповів про нещодавній випадок з підлітком.

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Яка доля спіткала підлітка

Цієї п'ятниці, 15 грудня, через вибухівку постраждав 15-річний школяр. На щастя, хлопець вижив. Інцидент стався в Ізюмському районі Харківщини.

Сьогодні в Ізюмському районі в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого госпіталізували з пораненням обох кистей,

– написав Синєгубов.

Наразі всі обставини з’ясовуються.

Голова Харківської ОВА наголосив, що у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна брати до рук у жодному разі. Він закликав всіх людей, які знайшли такі предмети, негайно повідомляти про це співробітникам поліції або спеціалістам ДСНС.

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