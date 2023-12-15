Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов напомнил о высокой минной опасности в определенных регионах Украины из-за войны с Россией. Особенно это касается деоккупированных территорий Харьковской области. Также он рассказал о недавнем случае с подростком.

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Какая судьба постигла подростка

В эту пятницу, 15 декабря, из-за взрывчатки пострадал 15-летний школьник. К счастью, парень выжил. Инцидент произошел в Изюмском районе Харьковской области.

Сегодня в Изюмском районе в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали с ранением обеих кистей,

– написал Синегубов.

Все обстоятельства выясняются.

Председатель Харьковской ОВА подчеркнул, что в случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя брать в руки ни в коем случае. Он призвал всех людей, нашедших такие предметы, немедленно сообщать об этом сотрудникам полиции или специалистам ГСЧС.

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