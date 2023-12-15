Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов напомнил о высокой минной опасности в определенных регионах Украины из-за войны с Россией. Особенно это касается деоккупированных территорий Харьковской области. Также он рассказал о недавнем случае с подростком.
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Какая судьба постигла подростка
В эту пятницу, 15 декабря, из-за взрывчатки пострадал 15-летний школьник. К счастью, парень выжил. Инцидент произошел в Изюмском районе Харьковской области.
Сегодня в Изюмском районе в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали с ранением обеих кистей,
– написал Синегубов.
Все обстоятельства выясняются.
Председатель Харьковской ОВА подчеркнул, что в случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя брать в руки ни в коем случае. Он призвал всех людей, нашедших такие предметы, немедленно сообщать об этом сотрудникам полиции или специалистам ГСЧС.
Похожие случаи в других городах
- Напомним, в Изюме, что на Харьковщине, подросток нашел противопехотную мину "Лепесток" и принес ее на остановку, чтобы показать другим школьникам. Эта компания состояла из трех парней и четырех девушек в возрасте 14 – 17 лет.
- Парень неосторожно обращался с миной и выпустил ее из рук, после чего взрывное устройство сдетонировало. В результате эти школьники получили ранения. Всех их госпитализировали.
- Похожий инцидент ранее произошел в Константиновке Донецкой области. Там подросток тоже нашел взрывоопасный предмет.
- Школьник принес находку домой и попытался разобрать ее. После этого произошел взрыв, в результате которого парень потерял левую кисть.