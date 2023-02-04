Семь детей получили осколочные ранения, у одной девочки – острая реакция на стресс. Следователи уже задокументировали очередное преступление России.

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Что известно о взрыве в Изюме

Сообщения о том, что на автомобильной остановке в Изюме подростки получили телесные повреждения в результате взрыва неизвестного устройства, поступило в полицию около 20 часов 3 февраля. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".