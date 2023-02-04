Семь детей получили осколочные ранения, у одной девочки – острая реакция на стресс. Следователи уже задокументировали очередное преступление России.

К теме В Изюме подросток поднял и бросил фрагмент мины, она сдетонировала: 8 пострадавших

Сообщения о том, что на автомобильной остановке в Изюме подростки получили телесные повреждения в результате взрыва неизвестного устройства, поступило в полицию около 20 часов 3 февраля. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что 16-летний житель города Изюм принес на остановку предмет, извне похожий на мину "Лепесток". Он рассказал, что устройство обнаружил в начале января в селе Сулиговка Изюмского района. Из-за неосторожного обращения подросток уронил находку, которая при падении сдетонировала и взорвалась,

– отметили в полиции.

Взрыв произошел на остановке в Изюме / Фото полиции Харьковской области

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В каком состоянии пострадавшие

Четверо парней и три девушки в возрасте от 14 до 17 лет получили телесные повреждения. Еще одной девочке медики диагностировали острую реакцию на стресс. Всех пострадавших госпитализировали.