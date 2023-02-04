Семеро дітей отримали осколкові поранення, в однієї дівчинки – гостра реакція на стрес. Слідчі вже задокументували черговий злочин Росії.

До теми В Ізюмі підліток підняв і кинув фрагмент міни, вона здетонувала: 8 постраждалих

Повідомлення про те, що на автомобільній зупинці в Ізюмі підлітки отримали тілесні ушкодження в результаті вибуху невідомого пристрою надійшло до поліції близько 20 години 3 лютого. На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що 16-річний мешканець міста Ізюм приніс на зупинку предмет, який ззовні схожий на міну "Лепесток". Він розказав, що пристрій знайшов на початку січня в селі Сулигівка Ізюмського району. Через необережне поводження підліток впустив знахідку, яка при падінні здетонувала та вибухнула,

– зазначили в поліції.

Вибух стався на зупинці в Ізюмі / Фото поліції Харківської області

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У якому стані постраждалі

Четверо хлопців та троє дівчат віком від 14 до 17 років отримали тілесні ушкодження. Ще одній дівчинці медики діагностували гостру реакцію на стрес. Усіх постраждалих ушпиталили.