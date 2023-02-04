Семеро дітей отримали осколкові поранення, в однієї дівчинки – гостра реакція на стрес. Слідчі вже задокументували черговий злочин Росії.

До теми В Ізюмі підліток підняв і кинув фрагмент міни, вона здетонувала: 8 постраждалих

Що відомо про вибух в Ізюмі

Повідомлення про те, що на автомобільній зупинці в Ізюмі підлітки отримали тілесні ушкодження в результаті вибуху невідомого пристрою надійшло до поліції близько 20 години 3 лютого. На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".