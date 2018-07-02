На Донеччині в руках підлітка вибухнув боєприпас

У місті Костянтинівка, що на Донеччині, підліток приніс вибухонебезпечний предмет додому. Коли потерпілий спробував розібрати, один з них детонував у нього в руках. Йому ампутували ліву кисть та діагностували осколкові поранення грудної клітки та ока.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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Попередньо встановлено, що цього дня 16-річний хлопець знайшов предмети, схожі на боєприпаси, та забрав їх з собою. Коли потерпілий спробував розібрати, один з них детонував у нього в руках.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та проводять перевірку. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "Нещасний випадок",

– йдеться у повідомленні.

З початку року на Донеччині через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами загинуло 4 людини, серед них – одна дитина. Ще 14 людей травмовано, серед них – 5 дітей.